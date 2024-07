A che ora Tamberi oggi a Szekesfehervar | dove vederlo in tv programma streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 9 luglio 2024) Gianmarcosi appresta a tornare in gara quest’al Meeting diper testare il suo livello a poche settimane dal via dei Giochi Olimpici di Parigi 2024. Il portabandiera azzurro (insieme ad Arianna Errigo) nella cerimonia inaugurale, reduce da un ottimo avvio di stagione in cui ha vinto gli Europei di Roma con 2.37, se la vedrà tra gli altri con l’ucraino bronzo continentale in carica Oleh Doroshchuk. Gimbo detiene attualmente la miglior prestazione mondiale dell’anno e sarà dunque uno dei favoriti principali in vista dell’appuntamento olimpico nella capitale francese. Il fuoriclasse azzurro proverà a fare doppietta, dopo il magico trionfo (ex aequo con il suo grande amico Mutaz Barshim) di Tokyo, in quella che dovrebbe essere con ogni probabilità la sua ultima apparizione della carriera in una rassegna a cinque cerchi.