The Family | Kivanç Tatlitug è un ‘boss’ della criminalità turca nella dizi di Canale 5 Anticipazioni

(Di lunedì 8 luglio 2024) K?vanç Tatl?tu? e Serenay Satikaya (US Mediaset) Amore esi fondono insieme in The, la nuovain onda su5 da oggi, lunedì 8 luglio 2024, alle 14.45., l’amato Cesur di Brave and Beautiful e Seyit de La ragazza e l’ufficiale, è il volto principale, insieme a Serenay Sarikaya,nuova produzione ‘in rosa’rete ammiraglia Mediaset,quale un amore appassionato dovrà presto scontrarsi con una famiglia piena di loschi segreti e alcuni problemi di salute mentale. La storia di Theè ambientata tra Istanbul e Smirne. Durante un viaggio in aereo per tornare a casa, Aslan Soykan (K?vanç Tatl?tu?), capofamiglia criminale più conosciuta di Istanbul, incontra per caso Devin Ak?n (Serenay Sar?kaya), una psicologa molto stimata nel suo ambiente che è riuscita a farsi un nome grazie al suo talento.