Switch 2 più potente con la Dock ma meno di Steam Deck?

(Di lunedì 8 luglio 2024) A distanza di tempo dagli ultimi dettagli sull’Hardware di Nintendo2, quest’oggi vogliamo condividere con voi nuove e interessanti informazioni, divulgate da uno Youtuber, ed è inutile dirvi di prenderle con le pinze in attesa di conferme o smentite. Nintendo2 – GamerbrainNintendo2 avrà unache la potenzia? Stando a quanto affermato da Moore’s Law is Dead, a quanto pare la Nintendo2 avrà unache non solo le permetterà di collegare la console alla TV, usufruendo dunque del grande schermo, oltre a ricaricarla, ma anche di potenziare la2, offrendo un comparto tecnico decisamente migliore rispetto il Mobile.2 avrà una migliore durata della batteria,con sistema di raffreddamento senza ventole, con un adeguato consumo di energia, e il nuovo chip permetterà alla console di proporre ottime prestazioni, decisamente migliori di quelle attuali, sia in portatile che sul grande schermo, anche se come anticipato con quest’ultima soluzione garantirà prestazioni ancora superiori.