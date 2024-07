Malore per Ruini è in terapia intensiva I medici | È vigile

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 8 luglio 2024) Il cardinale Camilloè stato ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma. Ha avuto un dolore al torace, segno di un possibile infarto, ed è in. Ma l’ospedale assicura che èe che le sue condizioni sono stabili. Grande paura dunque per la salute del cardinale che è stato oltre quindici anni alla guida della Chiesa italiana. Originario di Sassuolo (Modena), 93 anni compiuti lo scorso febbraio,resta ancora oggi un punto di riferimento nella storia della Chiesa italiana.è stato per oltre quindici anni, dal 1991 al 2007, presidente della Conferenza episcopale italiana, e contemporaneamente Vicario del Papa per la diocesi di Roma. Un duplice incarico che ha fatto di lui un punto di riferimento assoluto per i cattolici in quegli anni.