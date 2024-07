Gli orologi più importanti del 2024

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di lunedì 8 luglio 2024) Nel 2023 ho chiesto ai nostri amici di Chrono24 di andare a scavare nella loro enorme mole di dati per fornirci un resoconto suglipiùdell'anno. È stato un esercizio molto divertente per dimostrare che, sebbene sia facile farsi prendere dalle tendenze e dall'hype del momento, la maggior parte dei collezionisti si orienta ancora verso i modelli classici. Il mercato secondario è tenuto a galla da segnatempo affidabili e tutto sommato sobri, più che dagli esemplari più appariscenti presenti sui nostri di Instagram. L'anno scorso, i dati di Chrono24 hanno rivelato come il modello dio più venduto sulla sua piattaforma sia stato l'Omega Seamaster, seguito a ruota dal Rolex Datejust. (Aspettati di vedere altri nomi simili man mano che procediamo).