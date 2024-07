La squadra di governo è pronta Ma prima spazio ai consiglieri

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 7 luglio 2024) Ladi. Matocca ai. Domani le porte del Consiglio grande e generale torneranno ad aprirsi, a una settimana dall’ultima volta. Anche se in questa occasione non sarà una seduta lampo. All’ordine del giorno, infatti, tra domani e martedì, ci sarà la relazione della Giunta permanente delle elezioni appena istituita e la proclamazione e il giuramento dei nuovi, eletti alle politiche del 9 giugno scorso. Poi è attesa anche la nomina dell’Ufficio di segreteria del Consiglio grande e generale, e anche un comma dedicato alle comunicazioni. Giornata importante, quindi, che verrà nascere il nuovo parlamento di San Marino. Utile ricordare che la Democrazia Cristiana porterà in aula i suoi 22, mentre sono 4 quelli di Alleanza Riformista.