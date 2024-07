Labour le ragioni della riscossa spiegate dall’amb Reeker

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di sabato 6 luglio 2024) () Da quando ha assunto la guida del partito laburista nel 2020, Keir Starmer ha fatto grandi passi avanti rifiutando il socialismo radicale e i programmi polarizzanti del suo predecessore, Jeremy Corbyn. Ma la vera domanda sarà: Starmer e il suo nuovo governo laburista riusciranno a invertire i livelli di produttività stagnante nel Regno Unito, a tornare alla crescita economica – che è la questione numero uno per gli elettori – e a riportare la fiducia nel settore pubblico? () Si tratta di trovare il centro. È certamente un riflesso del fatto che gli elettori non vogliono gli estremi da una parte o dall’altra, ma vogliono il cambiamento. Può essere una lezione per altri partiti in altri Paesi? Così come i laburisti ereditano un’economia debole e finanze pubbliche in sofferenza, altri governi, certamente in Europa e francamente in tutto il mondo, si troveranno ad affrontare sfide economiche simili.