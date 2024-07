Casa comunità chiusa tutta l’estate Solo la dialisi torna all’ex Serbelloni

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 6 luglio 2024) "Ulteriori verifiche tecniche in corso", e ladiospedale, inaccessibile e serrata da lunedì scorso, restaper. La notizia era nell’aria, a formalizzarla, ieri, è arrivata una nota di Asst Melegnano Martesana. Restano traslocati i servizi (poliambulatori, consultori, pediatri e infermieri e cup) che lunedì scorso erano già stati trasferiti, non senza disagi, in altri spazi nei Comuni limitrofi. Un’eccezione il centro, che, si fa sapere, sarà riattivato ala partire dal 15 luglio. Per "stare accanto alla cittadinanza e limitare per quanto possibile i disagi" scende in campo il Comune, e mette a disposizione i locali del Centro intergenerazionale di via Oberdan. Potrebbero essere destinati a breve, e a rotazione con il Comune di Gessate, a ospitare lo staff dei pediatri, che in prima battuta erano stati destinati a un ambulatorio a Cernusco, rivelatosi da subito inadeguato e insufficiente.