Wimbledon Sinner supera Kecmanovic al terzo turno e accede agli ottavi

(Di venerdì 5 luglio 2024) Janniktorna sul prato didopo il magnifico derby vinto con Matteo Berrettini per affrontare il serbo Miomir Kecmanovi?. Un match, valido per il, che il numero 1 al mondosenza troppi patemi conquistandosi l’accessodi finale del torneo inglese. Il primo setlo ha vinto senza alcun patema, chiudendolo 6-1. Nel secondo, il serbo ha provato a mettere in difficoltà l’avversario ma il 22enne non ha avuto problemi a fissare il punteggio sul 6-4. Non c’è stata storia neanche nelset, chiuso sul 6-2.e il serbo numero 52 al mondo nella classifica Atp si sono già incontrati tre volte sul circuito principale e ne è sempre uscito vittorioso l’italiano: la prima nel torneo che lo ha fatto conoscere, le Next Gen Finals di Milano del 2019, e l’ultima due anni fa sul cemento di Cincinnati.