LIVE Sinner-Kecmanovic Wimbledon 2024 in DIRETTA | Raducanu avanti poi c’è il n 1

(Di venerdì 5 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19.35 Emmasi è aggiudicata il primo set per 6-2 contro Maria Sakkari. 18.29 Alcaraz, dopo 4 ore, ha sconfitto Tiafoe 6-2 al quinto set. A breve-Sakkari, poiche, molto probabilmente, inizierà dopo cena. 17.55 Come ampiamente da copione, Alcaraz pareggia i conti e va al quinto contro Tiafoe. A questo punto diventa un’ipotesi possibile quella cheinizi oggi la partita con, ma non la conclusa. Ricordiamo infatti che si può giocare entro mezzanotte (le 23.00 locali), poi tutti a casa. Qualora la partita non si concludesse, verrebbe recuperata domani pomeriggio. 17.05 Attenzione sul centrale, poiché Tiafoe ha vinto il terzo set per 6-4 ed è2-1 su Alcaraz.