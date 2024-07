Il 20 luglio a Pescara torna il concertone ‘La Notte dei Serpenti

Leggi tutta la notizia su dailyshowmagazine

(Di venerdì 5 luglio 2024) (Adnkronos) – Il 20allo Stadio del mare di‘Ladei’, ilideato e diretto dal maestro Enrico Melozzi per omaggiare e celebrare la cultura e la tradizione musicale d’Abruzzo. Oggi in Senato Si è tenuta oggi in Senato, su iniziativa dei senatori Guido Liris e Etelwardo Sigismondi, la presentazione della seconda edizione. Il concerto sarà dedicato a Stefano Mancini, tecnico audio recentemente scomparso che ha lavorato alla prima edizione dell’iniziativa. Sul palco saliranno grandi nomi del panorama musicale italiano e internazionale che presteranno le loro voci ai canti della tradizione popolare abruzzese. Su esibiranno Colapesce Dimartino, ComaCose, Giovanni Caccamo, Noemi e Umberto Tozzi. Conduce la serata Andrea Delogu.