Dopo tre anni di chiusura forzata riaperto il ponte della Valle Seriana

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 5 luglio 2024) L’odissea è finita.un’attesa record di tre, ieri mattina è stato finalmenteal traffico ildi Fiorano al Serio, fondamentale per la circolazione, off limits ad auto e camion dal 14 luglio 2021che la struttura era stata danneggiata e resa inagibile dall’urto di un mezzo pesante. La riapertura fornirà un po’ di respiro da e verso la Val Gandino, evitando di riversare flussi di traffico sulla Statale 671, di suo già iper intasata negli orari di punta dai pendolari e nei fine settimana da turisti ed escursionisti. A decretare la riapertura, l’ordinanza del sindaco Andrea Bolandrina che, in forza del certificato di collaudo statico emesso il 18 giugno, ha revocato la precedente ordinanza di