Salvione | Il Napoli ha preso un giocatore veramente interessante Lukaku? Costa troppo per la sua età

(Di giovedì 4 luglio 2024) Il giornalista si è soffermato sui colpi del, in particolare sull’arrivo die sulle trattative per Buongiorno e Rafa Marin. NOTIZIE MERCATO. Nel fervore del mercato estivo, ildi Antonio Conte si prepara a un’importante rifondazione dell’attacco, con l’occhio puntato su nomi di calibro internazionale. Tra i più discussi, Romeluè al centro delle attenzioni, nonostante le perplessità sul costo del suo trasferimento a 31 anni. Strategie di mercato Pasquale, coordinatore del Corriere dello Sport online, ha sollevato dubbi riguardo all’investimento necessario per portareal. “Sono perplesso sul fatto che De Laurentiis possa investire 20 o 25 milioni su undella sua età,” ha dichiaratodurante un’intervista esclusiva a 1 Station Radio.