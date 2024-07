Mercato La Maceratese prende Vanzan Il Tolentino riabbraccia Tizi

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 4 luglio 2024) Il terzino sinistro di spinta Nicola, classe 1999, è un giocatore della. Il calciatore, cresciuto nel vivaio del Vicenza, ha vinto un campionato di D con l’Arzignano e uno con il Campobasso, con cui ha conquistato anche il torneo di Eccellenza. Lo scorso anno ha vinto l’Eccellenza con il Teramo. Il neo biancorosso vanta 25 presenze in C e 116 in D, la sua esperienza sarà utile a unache si presenta molto rinnovata. Sono arrivati in biancorosso il trequartista Lorenzo Albanesi, il centrocampista Alessio Bracciatelli, è atteso l’annuncio del centrocampista Armin Nasic. Il diesse Nicolò De Cesare sta cercando di far sì che rimanga il centrocampista Kalagna Gomis. L’attaccante Matteo Minnozzi potrebbe restare mentre sono in aumento le possibilità che possa andare altrove la punta Matteo Perri.