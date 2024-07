Fischi per il ministro Sangiuliano ma su Rai1 quella parte non va in onda | la risposta della Rai

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di giovedì 4 luglio 2024) Lo scorso 22 giugno è stato registrato l’evento Taobuk 2024 nella splendida cornice di Taormina presentato da Massimiliano Ossini. Un evento che è stato trasmesso ieri sera anche da. Quel che però è saltato subito all’occhio, anzi, all’orecchio, è che tutti idi contestazione fatti dal pubblico al, ospiteserata, sono stati tagliati in fase di montaggio. Il, come riportato da vari organi di stampa, lo scorso 22 giugno è stato contestato eato in due occasioni: quando è salito sul palco per premiare Jon Fosse con il Taobuk Awards e quando il presidenteRegione Sicilia, Renato Schifani, lo ha ringraziato pubblicamente. “Un saluto a tutte le autorità, ma in particolar modo alGennaroche ci onorasua presenza, persona di grande cultura e di grande spessore.