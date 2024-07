Elden Ring FromSoftware pubblica la patch 1 12 3 risolvendo bug e problemi di performance

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di giovedì 4 luglio 2024)hato la1.12.3 di, andando ad inserire nel gioco tutta una serie di migliorie ed accorgimenti vari,non pochi bug così da rendere l’esperienza di gioco ancora più piacevole su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series XS e PC attraverso Steam. Il team di sviluppo giapponese ha quindi modificato il bilanciamento della componente PvP, riducendo la potenza e l’animazione del vortice legato all’abilità “Taglio Rapido”. Inoltre è stato modificato il bonus Intelligenza della Spada di Stregoneria Cariana, andando ad abbassare leggermente il danno base. Come se non bastasse tutto questo,ha risolto anche alcuni bug di, modificando il posizionamento di alcuni personaggi nello scontro con l’Ippopotamo d’oro,inoltre anche deiche impedivano alle “Scintille Rotanti” di infliggere più danni del previsto.