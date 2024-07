Ci siamo lasciati Addio a una delle coppie più belle di Uomini e Donne | È stata durissima

Leggi tutta la notizia su tuttivip

(Di giovedì 4 luglio 2024) È terminata la storia d’amore tra Maura e Gianluca, ex partecipanti del Trono Over di. Dopo alcuni mesi di relazione, i due hanno deciso di separarsi. Maura stessa ha confermato la rottura durante un’intervista su Casa Lollo su Instagram. I fan, negli ultimi giorni, avevano notato un’insolita assenza sui social network: la coppia, che era solita condividere frequentemente momenti felici su Instagram, aveva smesso improvvisamente di postare. La loro decisione di stare insieme aveva toccato il cuore di molti, sia tra il pubblico in studio che tra i telespettatori a casa. In un’occasione speciale, Maura aveva sorpreso Gianluca, lasciandolo senza parole. Solitamente, nel contesto del Trono Over, è l’uomo a fare il primo passo durante le scelte, ma questa volta Maura aveva deciso di prendere l’iniziativa, chiedendo apertamente di iniziare una relazione al di fuori del programma di Maria De Filippi.