Wimbledon 2024 Lorenzo Sonego cede in quattro set a Roberto Bautista Agut

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Non ci sarà il derby azzurro al terzo turno ditra Fabio Fognini e: a sfidare il ligure sarà l’iberico, che elimina il torinese inset con lo score di 6-3 3-6 6-3 6-4 in due ore e 53 minuti di gioco. Già in avvio di primo set l’azzurro ha una occasione in suo favore. Anzi, addirittura sei: andando nettamente in spinta, gli manca un pizzico di fortuna, ma su almeno tre palle break l’azzurro poteva fare meglio. Lo spagnolo però è tecnicamente in ripresa e viene anche aiutato da un po’ di fortuna con un paio di nastri benevoli: arriva il break che lo porta a condurre fino al 5-2. Lo spagnolo non trema e con il servizio e dritto porta a casa il primo set.è bravo a non mollare la presa, aspettando il momento in cui l’iberico abbassa il livello, come accaduto nel secondo set.