Preolimpico basket 2024 Pozzecco | Avanti con fiducia vogliamo realizzare un sogno

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Gianmarco, ct dell’Ital, ha commentato ai canali federali il successo ai danni del Bahrain nel match inaugurale del: “A inizio partita ero un po’ nervoso perché non stavamo giocando bene, ma poi abbiamo iniziato a farlo. Nutriamo grande rispetto nei confronti di ogni avversario e contro il Bahrain è stato così. Sono felice che i ragazzi abbiano disputato un intero match con aggressività, giocando una gara esattamente come l’avevamo preparata. Adesso guardiamocone testa a Porto Rico. Siamo qui per une abbiamo intenzione di realizzarlo“. Gli azzurri torneranno in campo contro i padroni di casa di Porto Rico nella notte italiana tra giovedì 4 e venerdì 5 luglio.: “conun” SportFace.