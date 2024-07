L’uragano Beryl devasta i Caraibi | 7 morti e città rase al suolo

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di mercoledì 3 luglio 2024)ha causato almeno 7, di cui sei nelle isole del sud-est deie una in Venezuela. Lante tempesta ha toccato terra come uragano di categoria 4 sull’isola di Carriacou a Grenada lunedì scorso, causando una distruzione totale in meno di mezz’ora, come dichiarato dal primo ministro Dickon Mitchell. Il Centro nazionale Uragani ha riferito chesta perdendo intensità, ma si prevede che manterrà la forza di un uragano maggiore mentre si avvicina alla Giamaica oggi, alle Isole Cayman domani e alla penisola dello Yucatan in Messico venerdì.Leggi anche: Marina contro Giorgia, così nasce la fronda liberal nel centrodestra Le autorità hanno emesso un avviso di uragano per la costa meridionale di Haiti e la costa orientale dello Yucatan.