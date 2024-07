Incidente sull’A14 in direzione Bari Sud | morta una donna 6 i feriti tra cui una bimba di 7 anni

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Un tragicosi è verificato questa mattina sull’autostrada A14 tra Acquaviva delle Fonti eSud, causando un morto e sette, di cui due in gravi condizioni. La vittima è una, la cui identità non è stata ancora resa nota. Si trovava a bordo di un van che, per ragioni ancora da chiarire, si è ribaltato mentre percorreva la corsia di sorpasso inPescara. Tra isi contano anche dei minorenni, tutti di nazionalità svizzera.Leggi anche: Omicidio a Preganziol, Vincenza Saracino trovatain un casolare: “Uccisa a coltellate” I duepiù gravi, entrambi in ‘codice rosso’, sono un uomo di 30, trasportato all’ospedale Miulli di Acquaviva, e una ragazza di 17, portata al Di Venere di