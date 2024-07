Gianfranco Fini e quel clamoroso incontro al ristorante | Sinistra in ambasce

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Ed eccoci a Le Carré Français, uno dei ristoranti più belli di Roma e dunque d'Italia. A cena c'è Eric Iorio, ex marito della Le Pen, e all'aperitivo, ex capo di An (stavolta senza l'ex cravatta rosa e senza le Merit, ma con sigaretto in bocca e mocassino da barca a vela). C'erano dunque loro due – i due ex del momento – e c'erano due o tre famiglie francesi a mangiare salumi corsi insieme ai frugoletti che gingillavano coi trenini. Iorio era al piano di sotto, con l'altra moglie, mentreaddentava quiche e scherzava coi camerieri: Merci beaucoup (lui che sa il francese e che, dopo la partita Inghilterra-Slovacchia, veniva a salutare gli amici e a seguire le elezioni d'Oltralpe). Un'atmosfera tutto sommato regolare, qui.