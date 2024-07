Colosseo Sangiuliano | Abbiamo risolto problema bagarinaggio

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 3 luglio 2024) “Con l’app dedicata ai musei offriamo uno strumento digitale che i visitatori di tutto il mondo possono usare anche per fare il biglietto. È anche una lotta alche è unche posso diree stiamo risolvendo. Io ho ereditato tutta una serie di problemi decennali, ma pian piano stiamo cercando di risolvere tutto”. Lo ha detto il ministro della Cultura, Gennaro, che oggi al Collegio romano ha presentato i dati sui musei statali. Presente anche il dg Musei, Massimo Osanna, che sul tema delha aggiunto: “Sia ilche l’app hanno lavorato per fare in modo di sradicare questo fenomeno che è assolutamente deleterio. Il museo e l’app hanno introdotto il sistema nominale dei biglietti e questo significa finalmente che non solo si compra in sicurezza, ma evitando frodi allo Stato”.