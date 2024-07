Chiara Ferragni a Forte dei Marmi con il presunto nuovo fidanzato

Leggi tutta la notizia su pettegolezzicelebrita

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Fedez visto con Taylor Mega a Milano Mentre Fedez era visto a Milano con l’influencer Taylor Mega, ex fidanzata del trapper Tony Effe,si godeva una serata adeicon uncompagno. La nuova conoscenza diè stata fotografata accanto ad Andrea Bisciotti, ortopedico toscano che ha recentemente attirato l’attenzione. La coppia è stata vista insieme, apparendo rilassata e a proprio agio in reciproca compagnia. Catturare il momento Sono emerse le prime foto die Andrea, che li mostrano sorridenti e impegnati in una conversazione. La loro facilità e comprensione reciproca sono evidenti nelle loro interazioni e negli sguardi condivisi.deicon il (Pettegolezzi Sulle Celebrità.