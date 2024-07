Cento anni e non sentirli | festa per Antonietta Sgambati

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoprimavere e non sentirle: il Sindaco di San Martino Valle Caudina, Pasquale Pisano e e l’Amministrazione comunale tutta augurano alle signoraserenità e gioia per il bel traguardo dei 100di vita, splendidamente raggiunto. Nata nel 1924, la signorasposò Pallotta Palerio nel 1945, da cui ebbe 5 figli. Un piccolo momento convivale e augurale ha allietato nel giorno del compleanno la sua bella casa di Borgo Annunziata, alla presenza dei figli e del sindaco che le ha porto gli auguri di tutta la cittadinanza e suoi personali. Vissuta nel suo paese natale fino al 1957, si trasferì prima a Vercelli e, in seguito nel 1962, a Milano dove attualmente vive. Ha voluto però riunire la famiglia nel suo paese per festeggiare l’evento.