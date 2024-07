Sophie Codegoni e Arón Piper la storia tra l' ex vippona e l' attore è già finita | ecco perchè

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di martedì 2 luglio 2024) Il flirt tra l'ex Bonas e l'spagnolo è durata il tempo di una notte, i due si sono già lasciati e lei non lo ha raggiunto a Ibiza,i motivi Recentemente abbiamo raccontato del flirt tra, ma lanon ha avuto lunga durata. Dopo un breve incontro a Milano, i due non si sono più rivisti. Mentre l'ex Bonas è volata a Ibiza, l'di Elite non sembra intenzionato a incontrarla.: unabreve e intensa I fan dell'ex concorrente del Grande Fratello Vip 6 avevano sperato che, dopo la fine della relazione con Alessandro Basciano,potesse trovare l'amore con una delle star del panorama televisivo spagnolo e internazionale. Tuttavia, queste speranze sono state deluse.