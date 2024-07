Schema Olimpiadi Parigi 2024 | il Salernitano Gallo in pedana anche in prova individuale

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di martedì 2 luglio 2024) Giochi Olimpici: Lo sciabolatoreMichele, neo campione europeo, disputeràla garaROMA- Michelevolerà aper disputare i Giochi Olimpici, ma la vera novità sta nel ripensamento del Ct Nicola Zanotti che, dopo aver designato lo sciabolatorecome protagonista della gara a squadre, lo hascelto in vista della. Pietro Torre sarà invece innel Team Event a Cinque Cerchi. Da six Curatoli- Torre-- SameleAlla luce dei risultati degli ultimi Europei di Basilea, in cui la compagine italiana si è affermata con uno storico podio quasi tutto azzurro guidato dalla medaglia d’oro di Michele, portacolori dei Carabinieri, il commissario tecnico della sciabola, Nicola Zanotti, ha raffinato le sue decisioni con l’obiettivo di perfezionare il gruppo in vista dell’impegno più atteso.