Non sarà mai un voto a definirvi

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 2 luglio 2024) È in corso il fatidico esame di maturità, ma come affrontare lo stress dell’esame orale? Edoardo Baviera, classe 2001, giovane content creator e studente universitario trevigiano, membro di Aurora Fellows, lancia un messaggio attraverso i social: "Ragazzi non focalizzatevi sui numeri, nonmai un". Famoso come @edo.videos e diventato celebre per il sito tesinediterzamedia.it, continua il suo progetto di aiutare i ragazzi di medie e superiori nel proprio percorso scolastico. Dislessico, discalculico e disgrafico, non si è mai lasciato abbattere ed è proprio sulla sua predisposizione alla positività che fonda la sua attività online. Edoardo ha presentato di recente una guida gratuita ispirata al celebre telefilm ’Ned scuola di sopravvivenza’, realizzata con il contributo di Jacopo Mele e di Mavi Lodoli, esperta di Dsa.