LIVE Darderi-Choinski 7-5 0-0 Wimbledon 2024 in DIRETTA | inizia il secondo set

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 2 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI COBOLLI-HIJIKATA (3° MATCH DALLE 12.00) 40-V Punto straordinario di! Recupero spalle alla rete con il dritto e passante di rovescio vincente! Palla break per l’azzurro. 40-40 Spinge con il dritto, non rimane in campo il back difensivo di. V-40 Buona prima per. 40-40 Non passa il back difensivo di. 30-40 Rovescio vincente per il britannico. 15-40 A segno con la volee di rovescio, due palle break per l’azzurro. 15-30 Altro errore con il dritto per. 15-15 Vola via il dritto del britannico. 15-0 Prima vincente per. 1-0 GAME! Buona prima per l’azzurro cheal meglio anche ilparziale. 40-30 Lunga la risposta di dritto del britannico.