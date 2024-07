Jamie Foxx la verità sul misterioso ricovero in ospedale | Non ricordo nulla

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di martedì 2 luglio 2024) Per molti mesiè sparito dai radar, destando parecchia preoccupazione nei fan che lo seguono con affetto. Il suoin, di cui si è parlato molto poco, è rimasto avvolto nel mistero e le notizie a tal riguardo sono sempre state molto scarne. Si è supposto che la causa della “complicazione medica” di cui aveva parlato la figlia potesse essere un intervento dovuto a una malattia, ma mai sono arrivate conferme o smentite. L’attore, già riapparso sul palco (e sul set), è tornato su quanto accaduto in un video “non ufficiale”, spiegando qualche dettaglio in più sulle ragioni del suo, cosa è accaduto prima delinIl video in questione è stato condiviso su X (ex Twitter) dalla pagina The Art of Dialogue lo scorso 1 luglio e mostraintento a parlare con un gruppo di persone nel centro di Phoenix, spiegando quanto accaduto quel fatidico 11 aprile 2023, quando cioè è stato portato d’urgenza inrestandovi ricoverato per diversi giorni.