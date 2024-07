Fanpage Comm Segre acquisisce filmati

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di martedì 2 luglio 2024) 16.10 Laissione, che in Senato si occupa di razzismo e antisemitismo, ha deciso di acquisire i video dell'inchiesta disui militanti di Gioventù Nazionale, i giovani di FdI. L'esigenza, espressa nell'Ufficio di presidenza, è stata condivisa da tutti i gruppi parlamentari.,in collegamento, nella riunione ha informato della lettera ricevuta da Vito (ex FI) che chiedeva allaissione di acquisire la documentazione,si sarebbe detta favorevole. Mieli (FdI):"Via migliore per fare chiarezza". Plaude Verducci (Pd).