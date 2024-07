Energia | Federmanager su Pniec bene il nucleare per just transition

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 2 luglio 2024) Roma, 2 lug. (Labitalia) -accoglie favorevolmente gli indirizzi in tema die clima al 2030 aggiornati dal, il Piano nazionale integratoe clima che ieri il Governo ha trasmesso alla Commissione europea, coerentemente con l'obiettivo di perseguire una '', vale a dire una transizione energetica equa e sostenibile. La necessità di diversificare le fonti di approvvigionamento a causa delle crisi internazionali di questi anni e dei conseguenti effetti sui costi dell'per imprese e famiglie, inducono a rifiutare di assumere posizioni ideologiche. La transizione energetica, per essere veramente 'giusta', non può che essere tecnologicamente neutra: ciò vuol dire coniugare i traguardi della decarbonizzazione con quelli di diversificazione delle fonti energetiche, nell'ambito di un piano strategico sostenibile, con l'intento di tutelare i cittadini e rafforzare il sistema produttivo.