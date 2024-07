Superbonus due gli arresti | truffate circa duemila persone

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di lunedì 1 luglio 2024), due glidella Guardi di Finanza:per introiti pari a due milioni di euro2milatra Veneto, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Emilia-Romagna e Piemonte sono stateda una società con sede nel trevigiano. Tra il 2020 ed il 2022, la società si era presentata come “general contractor” in grado di seguire le pratiche per ottenere il110%, facendosi consegnare in anticipo somme di denaro dai clienti per poi non eseguire alcun lavoro. Le indagini, condotte dalla Guardia di Finanza di Treviso, hanno portato alla luce un meccanismo ben collaudato: la società si faceva consegnare dai clienti un importo variabile tra i 500 ed i 2.500 euro per la verifica della fattibilità dei lavori, promettendo poi la restituzione a lavori ultimati.