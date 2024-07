Sunset Blush trend del make-up estivo per il 2024

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 1 luglio 2024) L’espressioneevoca immediatamente le sere estive, quando il sole al tramonto tinge il cielo di sfumature dorate, arancioni e rosate. È una palette cromatica che non solo cattura l'essenza della stagione in corso, ma ha anche ispirato il nuovobeauty che, in questa stagione, sta spopolando su TikTok. Ilcombina armoniosamente due– uno rosa e uno arancione – con un illuminante dorato, preferibilmente in texture liquida o in crema, per creare, sulle guance, l’effetto della luce del tramonto estiva. Il successo di questorisiede nella sua facilità di realizzazione e nella disponibilità dei prodotti necessari, spesso già presenti nei beauty-case delle persone comuni. Inoltre non serve essere esperti di-up per ottenere un risultato spettacolare; bastano pochi tocchi ben posizionati e sfumati per trasformare il viso.