Ma che ha combinato?! Belen al matrimonio di Cecilia e Ignazio | ora si parla solo di lei

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di lunedì 1 luglio 2024)Roriguez eMoser sposi: domenica 30 giugno la coppia che si è innamorata al GF Vip ha pronunciato il fatidico Sì in Toscana, ad Artimino per la precisione. C’erano circa 200 invitati, tra cui molti personaggi famosi ma anche assenze che hanno subito fatto rumore in rete. Come quella di Stefano De Martino, ex cognato della sposa e quella dell’attuale fidanzato diRodriguez. Di Angelo Edoardo Galvano, chela scorsa settimana era in vacanza con la sorella della sposa in Sardegna, nessuna traccia. I fan che sui social hanno seguito passo passo uno dei matrimoni vip più attesi dell’estate 2024 ci hanno fatto caso immediatamente:è arrivata da sola alla cerimonia e alla festa pre-. Leggi anche: “Cosa c’è scritto sul velo”.