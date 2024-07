Il Comune pensa al distretto | Più relazioni con l’Europa conferma dei fondi da Roma e aiuti per la formazione

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 1 luglio 2024) Prato e il suoproduttivo a Bruxelles passando anche da. Per affermarsi come modello sul fronte dell’economia circolare, della transizione energetica e dell’innovazione tecnologica ma anche per ottenere politiche e norme che migliorino la competitività delle imprese accompagnandole nelle sfide che i mercati mondiali impongono ogni giorno. La neo sindaca di Prato, Ilaria Bugetti, vuole dare altessile più grande d’Europa, e di conseguenza alla città, il ruolo che merita in campo internazionale. Un laboratorio di innovazione e tradizione, un sistema produttivo che sa investire le risorse pubbliche per creare ricchezza e benessere. Una sfida da vincere con la collaborazione tra le istituzioni e l’ufficio Eir, Euopa-Italia-Regione, potenziamento dello sportello Europa delche sta lavorando per intercettare le risorse europee a favore di progetti istituzionali per le politiche green e per l’integrazione.