Fasano | morta una ragazza precipitata in un vano ascensore

(Di lunedì 1 luglio 2024) Tragedia a: nella primissima mattinata unaneldi un palazzo nella periferia della cittadina pugliese.cade in unsul colpo La ventiseienne si trovava sul pianerottolo del quarto piano della palazzina di Via Saragat, quando una volta aperta la porticina è caduta arrivando sul tetto dell’fermo al primo piano. Secondo le ricostruzioni sembrerebbe esserci stato un malfunzionamento che avrebbe bloccato l’impianto che ha portato la giovanissima fasanese a perdere la vita Le uniche notizie inerenti lariguardano la sua professione : la vittima lavorava in alcuni B&B della zona, dove si occupava di effettuare le pulizie delle stanze. Al momento non sono chiare le circostanze per le quali si trovava nella palazzina.