AEW NJPW | Chiamatela Mercedes 2 Belts! La CEO riprende l’opera interrotta un anno fa

(Di lunedì 1 luglio 2024) L’impatto diMonè in AEW si è visto sin da subito, appena si è ripresa dall’infortunio la CEO ha messo nel mirino Willow Nightinghale e il suo TBS Championship e si è presa cintura e per certi versi anche vendetta visto che proprio contro Willow oltre unfa si era infortuna gravemente. Un infortunio che accadde nel corso del torneo per assegnare il primo storicoStrong Women’s Championship, titolo messo in palio stanotte da Stephanie Vaquer nel più classico dei Title for Title match. Britt rovina la festa Un buon match quello combattuto dalle due campionesse con ottimi sprazzi di tecnica e anche agilità, con mosse acrobatiche degne di nota messe assegno dall’atleta cilena. La campionessa Strong ha condotto per larghi tratti il match e le sue manovre hanche conquistato il pubblico che si è schierato dalla sua parte, arrivando anche a fischiare la CEO.