Il tuo medico olografico ti visiterà ora

(Di sabato 29 giugno 2024) La visita con il: innovazione al Crescent Regional Hospital Al Crescent Regional Hospital di Lancaster, in Texas, i pazienti possono ora consultare i medici tramite ologramma, grazie a una partnership con Holoconnects. L'innovativo dispositivo, chiamato Holobox, offre un'esperienza realistica con un costo di $ 42.000 più un canone annuale di $ 1.900. Un'esperienza di telemedicina all'avanguardia L'immagine ad alta definizione permette alremoto di apparire come se fosse presente fisicamente, creando un'interazione più simile a un incontro in persona. Attualmente utilizzato per visite pre e post-operatorie, il servizio mira a migliorare l'esperienza del paziente a distanza.