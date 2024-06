Da Euro 2024 a Julian Assange quante ne sai sulle notizie della settimana? FAI IL QUIZ

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di sabato 29 giugno 2024) Al via oggi il Tour de France che quest’anno, per la prima volta nella sua storia, è partito da un paese inedito, attraverso il quale si snoderanno le tre tappe e mezza iniziali. Proseguono glipei di calcio, con la Georgia che accede agli ottavi di finale per la prima volta nella storia calcistica. Rimane escluso dalle Olimpiadi di Parigi, a causa di un infortunio, un simbologinnastica italiana. Mentre 526mila studenti italiani stanno concludendo l’esame di maturità, il mondo del cinema ha dato l’addio a un noto attore statunitense, celebre per le sue interpretazioni in Una notte al museo, Fratello di un altro pianeta, Il grande e potente Oz e I Soprano. Intanto, mentre molti paesi hanno adottato lalavorativa corta, c’è chi è in controtendenza sperimentando a partire dal mese di luglio lalunga 6 giorni, invece che cinque di lavoro, a fronte di un aumento di stipendio del 40% nel giorno extra.