Euro 2024 | È il momento dell’Italia

Il ctLuciano Spalletti ha dichiarato che la sua squadra non ha ancora dato il meglio di sé in vista di, ma è pronta a rendere orgoglioso il proprio Paese. L'Italia aveva bisogno di un pareggio in extremis contro la Croazia per qualificarsi al secondo posto nel Gruppo B con quattro punti, dopo essere stata surclassata dalla Spagna e messa alla prova dall'Albania. I campioni in carica affronteranno la Svizzera a Berlino sabato alle 17:00 BST, con in palio un posto nei quarti di finale. "Con la fase a eliminazione diretta inizia un torneo nuovo e diverso e vedo i miei giocatori con volti diversi. "Eravamo in un girone molto difficile e la qualificazione gli ha sicuramente tolto un peso dalle spalle", ha detto Spalletti in conferenza stampa pre-partita.