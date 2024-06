Programmi per importare dati da un PDF su Excel

Leggi tutta la notizia su navigaweb

(Di lunedì 3 giugno 2024) Chi lavora spesso con isa quando sia importante recuperare il maggior numero digrezzi, così da poterli elaborare all'interno del foglio di calcolo generando una tabella o un grafico. Ma non sempre igrezzi vengono condivisi nel formato XLS o in altri formati compatibili con: durante il lavoro è possibile ricevere anche deigrezzi in formato PDF, molto utilizzato nella condivisione dei documenti ma che presenta alcune difficoltà nella copia diretta dei(il rischio d'errore è molto alto). Chi utilizza l'abbonamento a Microsoft 365 può utilizzare una funzione interna del programma perfacilmentee numeri da un PDF, così da velocizzare al massimo il processo e non commettere errori dettati da un'errata copia.