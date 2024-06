Imu quando si paga? Data prossima scadenza Casi esenzione

Leggi tutta la notizia su termometropolitico

(Di lunedì 3 giugno 2024) ImusiImusi: a breve scatta laper il versamento dell’acconto. Eccoandrà corrisposta la rata relativa all’imposta municipale unica. Non sempre i proprietari di casa però sono tenuti a versarla.spetta l’? Un rapido sguardo a quello che c’è da sapere sul tema. Imusi? LadellaImusi? Laper il versamento dell’acconto Imu è fissata per giorno 17 giugno. In teoria era fissata per il 16 giugno. È slittata di un giorno perché cade di domenica quest’anno. L’Imposta municipale unica pesa su tutti gli immobili ad esclusione della abitazione principale. Per questa si intende un immobile (unica unità immobiliare) ove “il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente”.