Dieci chilometri in carrozzina | la solidarietà corre

(Di lunedì 3 giugno 2024) Una giornata indimenticabile per lo sport e l’inclusione quella vissuta domenica 26 maggio alla 41ª edizione della Podistica del Foglia, organizzata dalla Asd Polisportiva Montecchio 2000. La manifestazione, parte del circuito "re perre", ha visto la partecipazione speciale di Anita, Giorgia e Sofia, tre ragazze su carrozzine da corsa prestate, per l’occasione, da Rimini Marathon, che insieme ai loro spingitori hanno aperto la gara, regalando emozioni intense a tutti i presenti. Le tre giovani, accompagnate da un entusiasta gruppo di spingitori, hanno percorso con grinta e determinazione i 10della corsa non competitiva. La partecipazione delle squadre dell’Atletica Banca di Pesaro-RG infissi, l’Osteria dei Podisti e Gruppo Podistico Lucrezia ha aggiunto un tocco die unità all’evento.