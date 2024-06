ULTIM’ORA – Conte ufficiale a breve? | la reazione di De Laurentiis a Capodichino – VIDEO

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di domenica 2 giugno 2024) Il presidente Aurelio Deè tornato in questi istanti a Napoli da Ibiza. Nei prossimi giorni ci saranno ulteriori e importanti novità su Antonio. In città non si attende altro che l’arrivo di Antonio. Il tecnico è pronto a diventare il nuovo tecnico del Napoli, con la firma che arriverà non oltre la metà della settimana prossima. Il giorno più papabile è quello di mercoledì, con l’annuncio tanto atteso che dovrebbe arrivare non molto lontano dal medesimo termine. Intanto, il numero uno azzurro Aurelio Deè tornato in città, dopo la sua settimana a Ibiza. Intercettato dalle telecamere di Spazio Napoli a, il patron è apparso sorridente in volto, ma non si è sbilanciato circa Antonio. Ultime news SSC Napoli, ADL torna a Napoli Il presidente del Napoli Deè tornato a Napoli.