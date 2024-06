Kevin Manfredi in Catalogna chiude con due buoni piazzamenti

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 2 giugno 2024) Una nuova top10 e altri punti guadagnati pernel terzo appuntamento del Mondiale MotoE 2024, sul Circuito di Montmeló in Catalunya. Lo spezzino ha corso, come consuetudine, in sella alla Ducati V21L della SiC58 Squadra Corse. Il tifo del pubblico sulle tribune ha scaldato l’intenso weekend di gare, dimostrando grande passione. Nel venerdì catalano,è stato molto veloce sia nelle prove libere che nelle qualifiche,ndo in 11a posizione le prove a soli 0.5 decimi dalla pole position e sfiorando, con una P3, l’accesso alla qualifica due per soli 0,1 decimi. "Sapevamo che il circuito di Barcellona non fosse a mio favore – spiega– . Lo scorso anno qui ho faticato molto, ma sono soddisfatto perché ho dato il massimo in moto e questo è ciò che conta.