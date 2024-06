Balming Tiger e Silica Gel al Primavera Sound | la Corea non è solo K-pop

Leggi tutta la notizia su funweek

(Di domenica 2 giugno 2024) Globalizzazione e Hallyu hanno indubbiamente portato le istanze discografiche occidentali ad allargare le line-up dei festival. In questo ilè sempre stato attento, chiamando a raccolta band e artisti da ogni parte del mondo, con una maggiore dedizione negli ultimi anni. «Facciamo molti viaggi in Giappone eper conoscere nuovi artisti. E i rapporti con le agenzie sono solidi: spesso sono loro a suggerirci i loro gruppi», ci aveva detto Marta Pallarès, Head of Press del Festival, qualche mese prima dell’inizio dell’evento. E infatti già lo scorso anno ilaveva ospitato le Red Velvet (della SM Entertainment) aprendo la strada del K-pop ad altri Festival europei (l’esempio più calzante è proprio il nostrano I-DAYS che quest’anno ospiterà a Milano gli Stray Kids).