L’evento di Bimbo Tu in aiuto dei ragazzi | la cena dei ‘mille’ e le Torri illuminate

(Di sabato 1 giugno 2024) Bologna, 1 giugno 2024 – Mille persone sedute a tavola sotto la magnifica cornice delle Due. Questa sera in via Rizzoli, sulla falsariga deldello scorso anno, B.Great è tornata con una seconda edizione nel cuore della città in nome della beneficenza e nonostante il cantiere che occupa la zona della Garisenda. "Tutta Bologna è al nostro fianco e si sta schierando con noi. Siamo qui per dare un sostegno ai nostri progetti", afferma Cora Querzé, direttrice generale diTu. Con la solidarietà al primo posto e dal titolo "Intelligenza alimentare", questa sera la lunga tavolata organizzata daTu e con main partner Banca di Bologna, ha illuminato e decorato di lilla e bianco il centro città. E sono tante le persone passate anche solo per fare una foto alla tavolata o immortalare la bella scenografia.