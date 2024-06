Arriva il presidente Platek E si programma il futuro

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 1 giugno 2024) Domani ilPhilipsarà alla Spezia e da lunedì al Ferdeghini’, per coordinare le strategie operative sul fronte tecnico, già elaborate da Eduardo Macia in sintonia con mister Luca D’Angelo. In primo piano il rinnovo del contratto, a giugno 2026, del tecnico aquilotto, sul quale c’è massima apertura da parte della proprietà americana. A seguire si pianificherà quello di Hristov, un giocatore ritenuto fondamentale che, con l’addio di Nikolaou, sarà probabilmente arruolato nella veste di vice-capitano (in coabitazione con Vignali), con Bandinelli detentore della fascia titolare. Come anticipato su queste pagine, entro il 14 giugno sarà poi riscattato dal Pisa Nagy, altro elemento cardine nello scacchiere tecnico-tattico disegnato da D’Angelo: 1,2 milioni il cash erogato, un autentico affare.