Campus OpenZone. Il gruppo Zambon apre le porte ai giovani

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Ilfarmaceuticoaderisce al progetto Open Factory di Comitato Leonardondo ledelscientificodi Bresso nella giornata del 30 maggio. L’iniziativa è rivolta al grande pubblico - in particolare, studenti e universitari -. Un’occasione per interagire con tanti professionisti e professioniste, per conoscere le sfide e le opportunità del settore farmaceutico e delle scienze della vita, attraverso un tour guidato delospita alcune delle principali realtà biotecnologiche, farmaceutiche e di terapia genica avanzata a livello nazionale e internazionale. Espressione di un luogo di scambio di conoscenze, è una capitale privato dedicato alla salute, fondato su un approccio orientato all’innovazione per creare ponti tra mondi diversi.